Gabriel Rufián tacha de "gánster", "lacayo", y "mamporrero" a De Alfonso

Rufián y De Alfonso han protagonizado desde el principio un tenso cruce de acusaciones en la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz. Tanto es así que el presidente de la comisión de investigación, el peneuvista Mikel Legarda, se ha visto obligado a llamar al orden hasta en dos ocasiones a Rufián.

El independentista catalán ha comenzado su intervención pidiéndole a De Alfonso que no olvidara el mandamiento de "no mentirás" durante su intervención en la citada comisión, y a partir de ahí ha comenzado el tenso rifirrafe entre ambos.

Durante su interrogatorio al exdirector de Antifraude, Rufián le ha acusado de ser un "gánster", de ser un "mamporrero" del exministro Jorge Fernández Díaz y de actuar como su "lacayo", pero también le ha dedicado otros calificativos, como "gallo" o "conspirador". Incluso le ha soltado: "La corrupción es usted". "Usted más que yo", le ha contestado De Alfonso.

El exdirector de Antifrau ha pedido amparo en más de una ocasión al presidente de la comisión porque se le estaba "insultando" y porque no se le permitía acabar sus respuestas. Incluso ha advertido de que si no se le dejaba contestar a las pregunta, solicitaría que se las formularan por escrito. No obstante, no se ha quedado atrás en su réplica a Rufián, a quien ha acusado de comportarse como su apellido.

Además, no ha desaprovechado la oportunidad de recordar los encuentros que mantuvo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, durante su etapa como director de Antifrau, una afirmación que ha encendido a Rufián, quien le ha retado en diversas ocasiones a que tuviera "agallas", ya que era tan "gallo", y revelara qué le había encargado el vicepresidente de la Generalitat catalana. "Yo no soy un gallo; lo que no soy es una gallina", le ha espetado enseguida De Alfonso, quien tan sólo se ha limitado a apuntar se le pedían "cosas" cuando se reunía con el líder de los republicanos catalanes, sin especificar cuáles.

La tensión entre ambos se ha mantenido hasta el final, cuando Rufián se ha despedido del exdirector de Antifrau con un "hasta pronto, gánster", la misma fórmula con la que la CUP despidió a Rodrigo Rato en el Parlament. "Hay personas que utilizan la lengua para ocultar pensamientos y otras para ocultar los que no los tienen", le ha replicado De Alfonso, quien no ha querido zanjar el rifirrafe sin revelar que, al término de sus encuentros con Junqueras, éste siempre se despedía de él recordándole cuánto le querían.

El siguiente interviniente, el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha pedido disculpas a De Alfonso en nombre de la comisión y ha querido dejar claro que no todos los diputados son Rufián.