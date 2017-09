Forcadell convoca la Mesa del Parlament este miércoles a las 09.00, una hora antes del pleno

El orden del día no incluye la tramitación de las leyes de 'desconexión'

Se ha sabido minutos después de que JxSí y la CUP hayan anunciado que han pedido formalmente en el Parlament un pleno extraordinario para el viernes --tras el ordinario del miércoles y jueves--. La petición registrada por JxSí y la CUP pide un pleno monográfico sobre "valoración de la acción política de gobierno actual y previsiones".

Así, esta solicitud no detalla si es para aprobar la ley del referéndum, pero fuentes consultadas por Europa Press admiten que podría ser una "vía más" para abordar la norma. La Mesa reunida este martes por la mañana --la última que se preveía para antes del pleno del miércoles-- no llegó a incluir en el orden del día de este pleno ordinario ni la ley del referéndum ni la ley de transitoriedad jurídica.

El orden del día de la Mesa incluye la petición de JxSí y la CUP del pleno monográfica para el viernes, que el órgano rector admitirá a trámite previsiblemente. Para eso, la Mesa debe reunir también a la Junta de Portavoces, que todavía no tiene hora ni fecha de convocatoria, han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press. El segundo punto del orden del día incluye la solicitud de reconsideración de C's y PSC de la desestimación del acuerdo de la Mesa de no hacer un informe jurídico sobre el fondo de las leyes de 'desconexión' y sobre el hecho de que la Mesa no haya abordado su tramitación --pese a que una de ellas, la del referéndum, está registrada desde el 31 de julio--.