Forcadell apoya a alcaldes querellados y dice que nadie les parará en el 1-O

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell , ha afirmado que las querellas "no pararán la voluntad" de los alcaldes en el referéndum soberanista, como tampoco la del Govern y los miembros de la Mesa de la cámara, y ha reiterado que los catalanes podrán votar "con garantías" el 1 de octubre.

Forcadell ha arropado al alcalde de Mollerusa (Lleida) y diputado en el Parlament Marc Solsona (PDeCAT), que declara hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su colaboración con el referéndum que ha convocado el Govern para el 1 de octubre, y que ha suspendido el Tribunal Constitucional.

Solsona ha sido recibido a las puertas del TSJC al grito de "no estás solo" por un grupo de independentistas, que después han coreado "votaremos" e "independencia". En declaraciones a los medios, Forcadell ha asegurado que "si creen que con citaciones y querellas van a parar la voluntad de los alcaldes, están muy equivocados".

La presidenta de la cámara catalana ha insistido así que "ni el Govern, ni los miembros de la Mesa, ni los alcaldes, ni los ciudadanos nos vamos a parar, y votaremos el 1 de octubre para decidir nuestro futuro", porque es lo que demandan los catalanes.

En este sentido, Forcadell ha señalado que no se sabe si ganará el 'sí' o el 'no' en este referéndum, suspendido no obstante por el Tribunal Constitucional, pero que "salga lo que salga, Cataluña habrá ganado".

La presidenta del Parlament ha reiterado que el referéndum cuenta con "garantías", que vienen dadas a su juicio por la "voluntad" de los catalanes de votar y por el derecho internacional que reconoce, ha dicho, el derecho de autodeterminación de los pueblos: "El referéndum no es ilegal", ha asegurado.