Fiscalía pide que Imanol Arias y Ana Duato declaren por defraudar tres millones

Según han informado fuentes jurídicas, esta petición se enmarca dentro de la investigación a Nummaria por crear entramados internacionales para facilitar la evasión fiscal de sus clientes con sociedades instrumentales en el Reino Unido y Costa Rica.

Ahora, el juez deberá decidir si les cita a declarar a ellos y a otra treintena de querellados por la Fiscalía en este caso, en el que se calcula un fraude a Hacienda de un total de 15 millones de euros a través de sociedades "fantasma".

El juez ha dictado el bloqueo de las cuentas y bienes de las sociedades en España propiedad de los querellados, incluidas dos propiedad de los actores de la serie "Cuéntame".

En la querella, se detalla que, según cálculos iniciales de la Agencia Tributaria, el actor cometió un fraude de 2.188.712 euros a Hacienda entre 2010 y 2014, mientras que Ana Duato defraudó supuestamente 794.388 euros.

Lo hicieron a través de un sistema creado por Nummaria valiéndose de las llamadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), un tipo de empresas ideadas por la Unión Europea que se asemeja a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) españolas.

Se trata de la alianza de un conjunto de empresas de diferentes países para llevar a cabo un proyecto común. En este caso, Nummaria usó empresas en el Reino Unido que se aliaban con sociedades españolas de los querellados formando una AEIE fraudulenta.

La realidad es que las empresas españolas aportaban todo el capital a la AEIE y las inglesas no aportaban nada, pero luego los "beneficios" de una actividad que no existía se repartían en torno a un 80% para la empresa del Reino Unido y un 20% para la española, con lo que lo que se conseguía es evadir todo ese dinero para no tributarlo en España.

El juez también ha embargado los bienes personales de los querellados, incluyendo los de los actores, y también de sus sociedades españolas.

Según la querella, el despacho usó para el fraude 104 sociedades inglesas, 97 de ellas del tipo "Limited" que comparten domicilios en Londres y administradores, entre ellos un costarricense, Bernal Zamora Arce, que está vinculado "a diversos casos de corrupción, incluida la conocida como trama Púnica", según la querella.

Este ciudadano de Costa Rica, que tiene a su nombre unas 600 empresas, también sirvió de testaferro a los considerados cabecillas de esa trama corrupta, Francisco Granados y David Marjaliza.