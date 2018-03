La Fiscalía no apurará los plazos y "probablemente" se pronunciará este viernes sobre la libertad de Jordi Sànchez

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha apuntado que su departamento "probablemente" no agotará el plazo máximo dado por el magistrado del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ha afirmado que dará esa respuesta sin apurar al lunes "no por táctica, sino por doctrina".

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha adelantado que el Ministerio Público "probablemente" se pronuncie este viernes sobre la libertad del candidato a la Generalitat Jordi Sánchez, de forma que no agotará el plazo dado por el juez instructor que otorgó cinco días a las partes. Melgar se ha referido así en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI tras ser preguntado sobre cual será la posición del Ministerio Fiscal respecto de la petición del número dos de JxCat, Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Sánchez pidió el pasado lunes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que lo deje libre o le permita acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente". Y el magistrado no resolverá, casi con toda seguridad, antes del lunes, cuando el Parlament ha convocado el pleno para elegirlo, porque ha dado cinco días al fiscal y a la acción popular para que le informen sobre el asunto.

"Probablemente mañana daremos una respuesta", ha dicho Melgar, que ha recordado que aunque puede agotar el plazo de cinco días dado por el magistrado, su intención es pronunciarse antes del Pleno. Eso sí, ha querido dejar claro que la decisión de agotar o no el plazo no responde a criterios de táctica ni de oportunismo, sino únicamente a doctrina. "La Fiscalía no actúa por táctica ni por oportunismo", ha aseverado. Al acto han asistido, entre otros, los exfiscales generales del Estado Consuelo Madrigal y Cándido Gómez Pumpido, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón y el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink.