La Fiscalía alemana espera decidir este martes sobre la extradición de Puigdemont

El vicefiscal general de Schleswig Holstein, Ralph Döpper, explicó hoy a Efe que ese organismo sigue estudiando la orden de detención y entrega emitida por España, que reclama a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Previsiblemente el martes -el lunes es festivo en Alemania- informará de si pide la tramitación de la extradición a la Audiencia de Schleswig, en cuyas manos estará la decisión definitiva.

Según fuentes jurídicas, cuando presente su escrito ante la Audiencia, si pide la extradición se abre también la posibilidad de determinar que el dirigente independentista salga de prisión y permanezca en libertad vigilada mientras se tramita el caso.

En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario de Neumünster, en el norte de Alemania, Puigdemont dio a entender hoy que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.

"Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria", recalcó.

El dirigente independentista está a punto de cumplir una semana en la cárcel de Neumünster, donde fue recluido tras ser detenido el pasado domingo en un área de servicio de una autopista alemana poco después de cruzar la frontera danesa.

El tribunal de primera instancia de esa localidad, situada a unos 70 kilómetros de Hamburgo, decidió que el político debía permanecer en la cárcel mientras se estudiaba el caso al considerar que existía riesgo de fuga.

Los abogados que Puigdemont ha contratado en Alemania, el penalista Wolfgang Schomburg y su hijo Sören, han mostrado su confianza en la justicia alemana y, en última instancia, en el Gobierno de Angela Merkel, al que han pedido que no autorice la extradición si la decide la Audiencia de Schleswig.

Sin embargo, según fuentes gubernamentales citadas por el semanario germano "Der Spiegel", el Ejecutivo no tiene intención de plantear un veto y rechaza una intromisión política en el caso.

El Gobierno de Merkel se ha mostrado en todo el proceso como un fiel aliado del Ejecutivo español y ha descartado intervenir en un conflicto que considera un asunto interno de España que debe resolverse de acuerdo con su Constitución y sus leyes.

La detención de Puigdemont en Alemania ha favorecido no obstante que el debate se traslade también a este país, donde los principales medios analizan la posibilidad de la extradición y de que la Justicia la autorice por el delito de rebelión, similar a la "alta traición" del Código Penal alemán y que implica actuar "con violencia o amenaza de violencia".

Ante la cárcel volvieron a hoy a darse cita un puñado de simpatizantes del expresidente catalán, además de una pareja hispano-danesa que se dejó fotografiar con la bandera española. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una manifestación para protestar por la detención mañana domingo en Berlín, ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, donde se espera, entre otros, a los diputados de Junts per Catalunya Aurora Madaula y Quim Torra y al presidente de la Asociación Catalana de Municipios, David Saldoni.