La Fiscalía valorará al terminar la jornada si procede actuar contra los Mossos

REFERÉNDUM ILEGAL 1-O

La Fiscalía rechaza pronunciarse por el momento sobre si procede o no actuar contra los Mossos d'Esquadra ante lo que podría entenderse como una desobediencia respecto de las directrices dadas por el Tribrunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para desalojar los colegios e impedir el referéndum. Fuentes del Ministerio Público han señalado que hoy no es día para que este departamento se pronuncie si bien no se descarta valorar la actuación de los agentes autonómicos al finalizar la jornada.