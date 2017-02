El fiscal jefe de Baleares cree que en el caso Nóos "no se va a dar" riesgo de fuga

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha dicho este miércoles sobre la vista de medidas cautelares de mañana en la Audiencia de Palma respecto a Iñaki Urdangarin y Diego Torres por el caso Nóos que para que se acuerde prisión preventiva debe existir riesgo de fuga y, en este caso, "no se va a dar" .

Barceló ha puntualizado, en declaraciones a los medios delante de la Audiencia, que "no necesariamente se ha de pedir la prisión" ya que existen otras medidas cautelares que cabe solicitar como prisión eludible con fianza o la retirada de pasaporte.

En este contexto, Barceló ha recalcado que será la Fiscalía Anticorrupción quien decida qué pide para Urdangarin y Torres, condenados a penas de 6 años y 3 meses y 8 año y 6 meses de cárcel, respectivamente.

El fiscal jefe de Baleares ha indicado que habrá que esperar a mañana para saber lo que solicita el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach.

"La prisión preventiva se tiene que acordar si hay riesgo de fuga, si se pueden ocultar pruebas o si se puede atentar contra intereses de las víctimas; y ninguno de estos casos se va a dar", ha afirmado.

Sobre si el fiscal Horrach tiene autonomía para tomar la decisión de las medidas cautelares que solicitará, Barceló ha dicho que "el ministerio fiscal es una institución jerárquica y esto lo dice la Constitución".

"No se tienen que tomar las decisiones ni a la ligera ni de forma independiente porque los fiscales no somos independientes, los jueces son independientes, los fiscales no y estamos dentro del organigrama del Ministerio Fiscal; hay que tomar la decisiones más o menos consensuadas", ha precisado.

Sobre el criterio general de solicitar prisión preventiva cuando las condenas superan los 5 años, Barceló ha indicado que "no hay un criterio establecido, taxativo y previsto en la ley y hay que valorar las circunstancias de cada caso en concreto".

Barceló ha puntualizado que, en el caso Nóos, ninguna de las penas fijadas por cada delito al que han sido condenados Urdangarin y Torres excede esos 5 años, aunque la suma sí los supera.