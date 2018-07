Ferraz dice que "no habrá sopresa" con la lista del PSPV porque no se aceptará que vayan con Podemos

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha asegurado este viernes que "no habrá sorpresa" con la lista que presenten los socialistas valencianos porque no se aceptará que hagan una candidatura conjunta con Compromís y Podemos al Senado.

López ha zanjado la controversia pese a que el líder del PSOE-PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, persiste en su idea de la coalición valenciana el día en que las candidaturas tienen que ser revisadas por la Comisión Federal de Listas.

"Este asunto está resuelto. El PSOE ha tomado una decisión y es que vamos a presentar candidaturas del PSOE en toda España y no va a ir coalición con Podemos", ha garantizado.

Por ello, ha remarcado que "no habrá sorpresa" al considerar que "no tendría ninguna coherencia" compartir listas con Podemos cuando no se ha negociado ningún programa electoral y el PSOE no comparte el proyecto político de la formación morada, como por ejemplo, su propuesta de un referéndum para Cataluña.

El responsable de la estrategia y comunicación de campaña del PSOE ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Según López, Ximo Puig "conoce muy bien el funcionamiento del partido y es muy respetuoso", al asumir que puede elevar una propuesta, aunque es el Comité Federal, que se reúne mañana para refrendar las listas, el que toma la decisión en última instancia.

"Y esa decisión es que el PSOE va a hacer candidaturas del PSOE en toda España para ganar el 26 de junio porque el PSOE es un proyecto autónomo", ha insistido.

Una vez que el Comité Federal refrende mañana sus listas, López ha subrayado que el partido abrirá "una campaña todos juntos y unidos" para ganar las elecciones del 26 de junio.