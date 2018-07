Fernando de Páramo: "En Ciudadanos estamos muy centrados en formar gobierno y nos lo tomamos muy en serio"

ENTREVISTA CON SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE CIUDADANOS

Hablamos con Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos que nos ha dado algunos detalles dobre las intenciones de Ciudadanos con Sánzhez y el PP "No vamos a hacer reuniones de cara a la galería, nos preocupa formar gobierno y no perdemos ni un segundo en esas reuniones", explica en sus declaraciones a Espejo Público. "El PP no quiere cogernos la mano".