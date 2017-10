Fernando de Páramo: "Ciudadanos aspira a configurar la mayoría alternativa en Cataluña"

Fernando de Páramo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, ha dicho que los independentistas están "en el punto de no retorno" y cree que no es una sorpresa que el presidente autonómico, Carles Puigdemont, no acuda al Senado, ya que tampoco fue a la Conferencia de presidentes autonómicos ni al Congreso. "Le gustan los monólogos donde no le rebaten", ha indicado el portavoz de Ciudadanos.

Asimismo, De Páramo ha denunciado que el Parlament ha estado cerrado un mes y medio, tiempo en el que desde la oposición no se le ha podido preguntar: "Imagínese un país en el que el Gobierno no está sometido al control parlamentario".

En opinión de De Páramo, Puigdemont "puede declarar la independencia en cualquier momento, es su objetivo final, su hoja de ruta es clara" y afirma que aunque Puigdemont "intentará sacarnos de España y Europa, no lo va a conseguir". Dice que "estamos viviendo los últimos días del procès, un proceso agotado, agotador" y cree que "la aplicación del 155 tiene que ser el Gobierno quien la lleve a cabo".

En una entrevista en Espejo Público, De Páramo ha afirmado que "hay mucha gente en Cataluña que está harta de Puigdemont y de un tema que sólo divide a la sociedad catalana que ha provocado una fuga de empresas sin precedentes".

"Tenemos ganas de acabar con el procès y espero que el Pleno tenga una salida, que son unas elecciones", ha indicado, tras añadir que "el punto de no retorno sólo se soluciona votando, pero en unas elecciones de verdad democráticas" y "si no las convoca, el Gobierno tendrá que actuar".

"Puigdemont sabe que su partido está hundiéndose y en vías de extinción", ha señalado el portavoz de Ciudadanos, que ha explicado que Ciudadanos aspira a "configurar la mayoría alternativa en Cataluña. Si somos el partido constitucionalista más votado, Inés Arrimadas lo primero que hará será llamar al resto de paridos constitucionalistas y configurar una alternativa".

"Confiamos en que se les puede ganar en las urnas. Como líderes de la oposición tenemos la obligación de salir a ganar", ha añadido.

Por último, preguntado por TV3 ha dicho que es "lamentable lo que está ocurriendo", ya que es una cadena pública y están viendo "manipulaciones, un director que da mítines con la estelada y casos de adoctrinamiento en las escuelas".