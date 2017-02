Fernando Martínez-Maillo, sobre el caso Nóos: "El que la hace la paga, y lo vamos a ver en la sentencia"

Caso Nóos

Este viernes se conoce la sentencia del caso Nóos después de casi ocho meses de deliberaciones. Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP, no ha querido especular sobre las penas que puedan caer sobre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, pero cree que "el mensaje que hay que dar a los ciudadanos es que la justicia llega".

"Al final, el que la hace la paga, y lo vamos a ver en la sentencia", indica. Asimismo, subraya que "la justicia es independiente y actúa se llame como se llame el que ha cometido ese delito".

Sobre el expresidente balear Jaume Matas dice que "el PP ha pasado ya página" y sólo piden "que se haga justicia". "Es una pena lo que ha sucedido e increíble que una persona haya llegado a una situación como esta".

Venezuela y los presos políticos

Este sábado el opositor venezolano Leopoldo López cumple tres años en prisión. La comunidad internacional ha pedido en repetidas veces su liberación, pero Nicolás Maduro, y la justicia venezolana, mantienen que López es culpable. De hecho, Maduro ha dicho que "se le reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a la derecha internacional si se mete con Venezuela".

Ante ello, Martínez-Maillo cree que "es normal que arremeta contra todos los que defendemos la libertad y la democracia", y recuerda que este jueves "dos personas tan distintas como Aznar y González se unieron para pedir" democracia en el país caribeño.

En su opinión, "es increíble que López lleve tres años en prisión por no hacer nada. Es una obligación de los demócratas seguir pidiendo democracia y respeto a los Derechos Humanos en Venezuela".

Por ello, considera que "hay que hacer una presión internacional muy fuerte contra Venezuela, es fundamental para acabar con este régimen enmascarado en democracia".

Pedro Antonio Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha abierto los trámites parainvestigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Maillo recuerda que esto "no afecta la pacto nacional", y si se llega a producir esa imputación, entonces "veremos las consecuencias". No obstante, subraya que "en el PP creemos en la presunción de inocencia" y que Sánchez "no ha cometido ningún delito".

Presupuestos Generales del Estado

El coordinador general del PP ha dicho que van a pedir un "ejercicio de responsabilidad" y hablarán "con todos los partidos" para lograr aprobar los PGE 2017. Cree que es importante que haya unos Presupuestos, que son "la esencia de los objetivos de un gobierno" y afirma que no renuncian "a la negociación con el PSOE".