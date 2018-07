Fernández Díaz defiende el liderazgo de Rajoy en el PP y pide "lealtad" a Garre

Jorge Fernández Díaz ha defendido durante una entrevista en Espejo Público que dentro del partido no hay "un clamor silencioso" para que Rajoy dé un paso atrás , como sí que ha manifestado Alberto Garre, expresidente popular de Murcia. Asimismo, el ministro del Interior en funciona ha pedido a Albert Rivera "un poco de humildad" porque es "la cuarta fuerza". En cuanto a la posibilidad de nuevas elecciones, considera que serán inevitables si el PSOE "no quiere" pactar con ellos.

Jorge Fernández Díaz ha señalado que los partidos políticos tienen derecho a que se les respete porque son "todos" los que deciden y es el PP el que ha ganado "de lejos". Por ello, ha dicho que "un poco de humildad" le vendría bien a Albert Rivera.

El ministro en funciones ha defendido que no hay "un clamor silencioso" dentro del partido para que Rajoy dé un paso atrás, por lo que ha pedido a Alberto Garre, expresidente popular de Murcia, "que no hable por los demás". De hecho, ha recordado las palabras de Pedro Sánchez, que se niega a un acuerdo con el PP independientemente de quien lo lidere.

En su opinión, en el partido hay un "consenso absoluto" y no hay una persona con mayor apoyo que Mariano Rajoy, por lo que "sin ningún género de duda" será el candidato si se repiten elecciones.

Nueva etapa tras la investidura

Ahora, tras la fallida investidura de Pedro Sánchez, el político considera que "estamos en un nuevo tiempo" en el que "hablando se entiende la gente", pero que no se puede poner como base "un documento que ha sido debatido y rechazado en el Congreso de los Diputados". Además, ha insistido en que la voluntad de los españoles "se ha manifestado en las urnas" y "no hay que buscar en los despachos lo que no se ha conseguido en las urnas".

En este marco de negociaciones, "el señor Rivera debe ponerse en su sitio" porque ha sido la cuarta fuerza y, a su juicio, no puede pretender ser "el director de orquesta", ya que sus diputados no darían la mayoría a ningún partido. Y, en relación con que ahora el PSOE defiende que tiene más respaldo que el PP, ha indicado que "PSOE y Ciudadanos no se presentaron en coalición a las elecciones". Por ello, para el político, las dos opciones de Gobierno son o el PP con el PSOE o el PSOE con las fuerzas de izquierda.

En cuanto a la posibilidad de nuevas elecciones, ha reconocido que el partido tiene un "plan B", y que serían unos "imprudentes" si no lo tuvieran porque "si el PSOE no quiere pactar con nostros estamos abocados a nuevas elecciones".

Cataluña

Fernández Díaz ha defendido que el Gobierno de España va a garantizar la financiación de los servicios sociales de todas las comunidades. Por eso, "se va a ayudar a los catalanes" y "lo que hizo De Guindos fue lo que tendría que haber hecho un ministro de España" al margen de otras cuestiones. Así, ha criticado el enfado de Xavier García Albiol se resuelve en el partido y "no dando comunicados".

Además, ha indicado que "el España nos roba ha estado muy extendido en la sociedad catalana" porque "era más fácil que asumir la responsabilidad", y ha afirmado que todo lo que haga mejorar la financiación autonómica "será bueno".

Corrupción

La encuesta del CIS no le sorprende a Fernández Díaz, y ha defendido la independencia del poder judicial. Por eso, "si malo es que hay corrupción", lo bueno es que "está siendo combatida por los jueces".

"A mí me repugna la corrupción igual que a todos", ha enfatizado.

Por ello, para luchar contra la corrupción no van a decir 'no' a "ninguna propuesta razonable" que se les plantee y ha ofrecido un código ético para que todos los partidos puedan compartirlo y actuar de la misma manera.