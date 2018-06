Feijóo, sobre si optará a suceder a Rajoy: "Tomaré la decisión y hablaré a partir de que se convoque el congreso"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, preguntado acerca de si optará o no a liderar el PP, que tomará "la decisión" y la comunicará a partir de que el congreso extraordinario sea convocado el lunes por la Junta Directiva del partido.

Si en la pasada jornada invitó a la oposición gallega a preguntarle por su futuro en el pleno del 20 de junio, tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo se ha limitado a reiterar que el congreso del PP todavía no está convocado dando a entender que respetará los tiempos que marque su partido antes de revelar sus planes.

"Cuando se convoque el congreso, todos los afiliados tienen que dar su opinión y tienen que tomar sus decisiones; y yo daré mi opinión y tomaré mi decisión. Y por respeto a ustedes y también a esta sala, no será aquí donde dé mi opinión y haga pública mi decisión. Esta es la sala de prensa del Gobierno de Galicia", ha sentenciado Feijóo.

Consciente de que parte como favorito en las quinielas de sucesión de Mariano Rajoy, ha asegurado que "no hay ninguna novedad" desde la pasada jornada. "Tomaré la decisión y hablaré a partir de que se convoque el congreso. Y ahí todo el mundo tiene que hablar y tomar sus decisiones en los tiempos en los que la junta directiva marque", ha señalado, antes de indicar que, "en el ámbito del plazo" habilitado, él como afiliado del PP tendrá que "dar su opinión y tomar la decisión".

Preguntado acerca de si está recibiendo llamadas de otros dirigentes de su partido en el ámbito estatal para que dé el paso, ha evitado responder y ha insistido en que él respetará los plazos.

"Cuando se convoque el congreso, los afiliados tendrán que proponer, concretar, posicionarse. Quienes quieran presentarse tienen un plazo, y yo diré y tomaré la decisión que considere que es más oportuna, en los plazos que marque la junta directiva para la presentación de candidaturas", ha esgrimido.

"Ahí diré lo que considere oportuno y me posicionaré", ha agregado, antes de subrayar que entiende que esa es su "obligación" como afiliado del PP y presidente del partido en Galicia.

Feijóo, amigo de marcar sus tiempos y anunciar sus decisiones cuando estima oportuno, ha instado a los periodistas, que desde que Rajoy anunció que dejaría la Presidencia del PP le acompañan en todos sus actos, les ha pedido que tengan "tranquilidad" y les ha garantizado que, cuando tenga algo que decir, hará la "convocatoria" correspondiente.

Acerca de si está en condiciones de mantener el compromiso con Galicia hasta 2020 que hasta hace pocos días reivindicaba cada vez que tenía ocasión, ha replicado que también "esta pregunta y todos los matices" que pueda haber tendrán una respuesta "completa" si corresponde.

"Soy el presidente de la Xunta, no tengo ningún otro compromiso. Si cambiara de opinión, lo diría. En este momento, lo que le puedo asegurar desde este atril es que soy el presidente de la Xunta no porque sea un orgullo para mí, sino porque así me eligieron los parlamentarios y así lo votaron los gallegos, que es lo que me interesa y me produce más respeto", ha trasladado.

Dicho esto y, ante la insistencia de los periodistas, ha pedido "sosiego para pensar, sosiego para reflexionar y sosiego para acertar", convencido de que "lo que sobra en España es ansiedad".

"Yo no tengo ninguna ansiedad. Al contrario, intento ser una persona coherente y responsable", ha zanjado.

Lo que sí ha admitido el presidente es que "los acontecimientos" que se han dado en el seno del PP "van a afectar" a los calendarios y decisiones que se estaban "meditando" en la formación en Galicia. Por ejemplo, se estaba a la espera de que Feijóo propiciase una crisis de Gobierno para que pudieran salir del mismo José Manuel Rey Varela o Beatriz Mato, de quienes se da por hecho que serían candidatos en Ferrol y A Coruña en las municipales.

En todo caso, Feijóo ha señalado que esos "calendarios" apuntaban al verano, que finaliza --ha recordado-- el 21 de septiembre, por lo que no necesariamente habría alteraciones significativas. En todo caso, ha admitido que es "evidente" que los acontecimientos generales en su partido tienen "un impacto" en Galicia.

"Pero un impacto de semanas, no de meses", ha puntualizado, mientras en el PPdeG hay una percepción generalizada de que Feijóo podría dar el salto a la política estatal y se está a la espera de su decisión para ver qué cambios se desencadenan en Galicia.

La opción de que Feijóo pueda compaginar Xunta y Presidencia del PP estatal, aún "compatible" porque no hay norma que lo impida, no es bien vista por todos los cargos populares y muchos consideran que, de elegir esta vía, tendría que ser "por poco tiempo".

Para suceder a Feijóo en la Xunta los ojos se vuelven al vicepresidente, Alfonso Rueda, quien también es diputado, como opción "más lógica". Pero habría que ver si asumiría el papel de presidente solo de forma temporal, mientras que el PPdeG vive su propio proceso interno.

Y también hay quinielas sobre la mesa para Galicia, en las que figuran el propio Rueda; el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, aunque hay quienes le ven en Madrid con Feijóo; el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy; e incluso el presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar.

Finalmente, en una rueda de prensa centrada casi de forma exclusiva en su futuro y muy en clave estatal, Feijóo también ha sido preguntado acerca de si considera que José María Aznar debe ser un referente del PP en su nueva etapa, a lo que ha replicado que, a su juicio, fue "un muy buen presidente de España durante 8 años". "Y ahí me quedo. Esa es mi posición y opinión", ha apostillado.

Reiterada la pregunta, ha insistido en que su opinión es que fue "un buen presidente" de España y ha defendido que su mandato "tiene más luces que sombras", ya que el país y los españoles "mejoraron". A juicio de Feijóo, "eso es lo importante de un presidente, lo que hace en el tiempo en que está".

"Lo que hace en el tiempo en que no está, eso ya es una opinión más personal y menos política", ha finalizado.