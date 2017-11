El exministro de Justicia Belloch: "Puigdemont es como el 'Capitán Araña', lía a todos sus colaboradores y se va"

El ahora magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza defiende que los exmiembros del Govern no deberían estar en prisión porque no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y ve "catastrófico" que a los miembros de la Mesa del Parlament no se le impongan las mismas medidas sólo por ser juzgados por tribunales diferentes.

Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia en el último gobierno de Felipe González, considera que la actitud de Carles Puigdemont es la del 'Capitán Araña', que "lía a todos sus colaboradores y se va", lo que le parece una conducta "imprensentable y escasamente inteligente". En su opinión, por tanto, actuar como lo está haciendo le va a pasar factura en las elecciones en favor de Oriol Junqueras.

El ahora magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza se muestra preocupado porque "sería catastrófico" que para los miembros de la Mesa del Parlament no se impongan las mismas medidas cautelares que a los exmiembros del Govern sólo porque son juzgados por dos tribunales diferentes porque las conductas de los juzgados son manifiestamente similares.

En este sentido, ha manifestado que no comparte el criterio del fiscal general en cuanto a la prisión preventiva de los exconsellers porque no ve riesgo de fuga ya que los que se fueron han sido otros ni de destrucción de pruebas porque "no tienen acceso a nada". Por ello, considera que la conclusión del fiscal es "personal" y él no hubiera enviado a la cárcel a los exconsellers, aunque subraya que sería un error judicial liberarles para que puedan hacer la campaña electoral en lugar de basar el criterio en una base legal.

Durante la entrevista en Espejo Público, ha señalado que "la única institución que mantiene el prestigio intacto es la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Además, está de acuerdo en la acusación de 'conspiración para la rebelión' y considera que va a ser la perspectiva que acabe triunfando y bajaría uno o dos grados la gravedad de las penas. El problema vendría si después de las elecciones se repite la misma estrategia de declarar la independencia.

Por tanto, considera que lo "probable" es que los independentistas insistan en la idea del derecho a decidir, que es donde podrían encontrar una mayoría social, aunque desde el punto de vista constitucionalista es "un disparate que conduciría a la misma conclusión". Y recuerda que "el derecho de autodeterminación es lo que movilizó a ETA durante dos décadas y el Estado resistió" porque "encima de todo está el defender la Constitución".

Por otro lado, ha criticado que la jornada de este miércoles en Cataluña se llamara "huelga general" porque es un derecho que ha costado mucho esfuerzo conseguir, y eso fue "una mamarrachada". Además, no entiende que no se interviniera en la situación en las carreteras, mientras que lo veía mucho más complicado en las estaciones porque había mucha más gente. "Permitir que cualquier mindundi interrumpa una autovía del Estado es una equivocación", opina. Sin embargo, explica que había una consigna de mínima intervención por parte del Ministerio del Interior y es "explicable" porque la técnica de los independentistas es la del "encontronazo".

En cuanto a los 'Jordis', considera que se debe investigar cómo se financian ANC y Òmnium Cultural y matiza que no son "presos políticos", sino "políticos presos".

Además, el que fuera alcalde de Zaragoza durante 11 años acaba la entrevista señalando que él hubiera aplicado el artículo 155 hace dos años después de una proposición de independencia porque se ha conseguido que "la caldera siga hirviendo y estaññe".