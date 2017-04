El exjefe de Antifraude de Cataluña no reconoce las grabaciones de sus conversación con Fernández Díaz

"Cuanto menos esas grabaciones fueron ilegales", ha asegurado en su primera intervención ante la comisión de investigación sobre el supuesto uso político que hizo Fernández Díaz de los medios de Interior contra dirigentes catalanes independentistas.

De Alfonso ha subrayado que esas grabaciones, de las que él no tiene conocimiento más que de algunos fragmentos "manipulados" fueron grabados "por no se sabe quién y difundidas por no se sabe quién", tras lo cual ha apostillado: "Yo no he grabado esas conversaciones, no las he custodiado ni las he difundido".