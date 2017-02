Eugenio Pino dice al juez que no vio el contenido del "pendrive" de los Pujol

Exnúmero dos de la Policía Nacional

Eugenio Pino, ex número dos de la Policía Nacional, ha afirmado este jueves al juez que él no vio el contenido del "pendrive" con información de los Pujol, cuyo origen se investiga, porque cuando se lo dio el comisario Marcelino Martín-Blas estaba encriptado y no lo pudo abrir.