Los estibadores rechazan la reforma aprobada en el Congreso pero mantienen la huelga

El responsable de La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, ha explicado, al término de la votación, que los sindicatos quieren dar el primer paso y convocar la reunión con la patronal Anesco para el próximo lunes, si fuera posible.

Goya ha asegurado que, a pesar de la convocatoria del paro, la mesa de diálogo con la patronal podrá estar rodeada de "la más absoluta normalidad, para ver si somos capaces, en ese espacio que se nos brinda a partir de este momento, con el real decreto-ley y el real decreto que lo desarrolla, buscar una solución al conflicto".

En su opinión, evidentemente, el hecho de que la negociación llegue a buen fin, no sólo dependerá de los sindicatos, sino también de los intereses de la patronal y de que las empresas "estén en disposición de garantizar el empleo" a los trabajadores. Goya ha lamentado que el Gobierno les aboque a "un posible conflicto, cuyo único responsable es el real decreto-ley de reforma de la estiba que se ha llevado adelante sin ningún tipo de pacto ni con empresas ni con trabajadores".

El coordinador del CETM ha reconocido que los estibadores se sienten decepcionados con el resultado de la votación en la que el Congreso ha respaldado el decreto con 174 votos a favor y 8 abstenciones, ya que entiende que se han tomado decisiones "absolutamente erróneas, basadas en la falta de diálogo". Goya ha señalado que los trabajadores no salen derrotados, tras la aprobación de la reforma del sector, sino sabiendo que su objetivo "sigue siendo exactamente el mismo: la garantía del empleo y conseguir que los estibadores sigan teniendo estabilidad y continuidad", para lo que van a trabajar y dar "una oportunidad" a la mesa de diálogo con las empresas.

"Vamos a intentar de forma ordenada y normalizada conseguir todos aquellos objetivos que nos faltan en este momento", ha matizado Goya, para agregar que los trabajadores portuarios están "totalmente defraudados" con el comportamiento de los grupos políticos, que han apoyado el decreto-ley, en algunos casos "solamente a cambio de intereses económicos para sus regiones".

Aunque el real decreto-ley "hace de todo menos garantizar el mantenimiento del empleo", ha reconocido que el nuevo texto deja "herramientas" para poder trabajar y negociar, lo que no hacía el anterior, y contiene algún avance positivo en temas como la formación o de ámbito, fruto del trabajo de algún grupo parlamentario como PDeCAT. No obstante, todos esos avances "pierden intensidad" en la medida que el empleo y la garantía de continuidad en el mismo no está regulado, pero el desarrollo reglamentario del decreto-ley "da un poquito de potencia a la negociación colectiva" que permite poder afrontar la situación de otra manera, ha reconocido.

El anterior texto no posibilita la negociación: "Te colocaba amarrados de pies y manos", mientras que el nuevo: "Nos deja en una posición en la que podemos intentar resolver el conflicto". Goya ha criticado, asimismo, la intervención del portavoz del PP, Miguel Barrachina, que muestra, en su opinión, que "la política se ha convertido en un plató de Salsa Rosa", donde el único interés del diputado popular es "desprestigiar y buscar titulares de periódicos, cuando tendría que estar hablando de los intereses del Gobierno de España y hacia dónde tendría que ir el modelo de la estiba".