Esteban González Pons: "Espero que Anna Gabriel no esté haciendo un Puigdemont en Suiza"

Esteban González Pons ha tomado 'un café con Susanna' y con la perspectiva que le da llevar cuatro años viviendo en Bruselas ha comentado profundamente la situación de Carles Puigdemont huido en Bélgica desde el pasado año.

"Los dirigentes independentistas implicados en aquella declaración de la República Catalana han actuado de tres formas diferentes: están los que han reconocido su responsabilidad y están respondiendo ante la justicia; están los que reconociendo su responsabilidad dicen que no fue una declaración de independencia; y están los que han huido, una actitud que yo creo que es bastante cobarde y bastante inconsecuente", ha dicho Pons.

Precisamente este fin de semana se ha sabido que Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, se encuentra en Suiza haciendo esta noticia saltar las alarmas de que pueda seguir el mismo camino que el expresidente catalán ya que el miércoles está citada para declarar en el Tribunal Supremo.

"Espero que Anna Gabriel no esté dentro de este último grupo y no esté haciendo un Puigdemont en Suiza, porque es verdad que en Suiza no es territorio de la UE por lo tanto no estaría afectado por la euroorden pero hay un convenio de extradicción, por lo tanto se abriría un proceso como el de Puigdemont que tardaría el tiempo que fuera para conseguir que vuelva a España".

Pons ha señalado también que "es curioso que los dirigentes independentistas que salen fuera contacten siempre con abogados de etarras. Anna Gabriel ha hecho lo mismo en Suiza que ha hecho Puigdemont en Bélgica y sí, un proceso de extradicción es más lento que una euroorden".

Además, el eurodiputado del PP se ha mostrado convencido de que Bélgica aceptará la medida judicial cuando se active. "Estoy convencido de que cuando se active Bélgica la va a conceder igual que la habría concedido antes" y añade, "la defensa de Puigdemont antes de Navidad utilizó un estado de opinión en Europa que no digo que les fuera favorable, pero sí que les era comprensivo. El paso del tiempo, y la acción del Gobierno de españa ha ido pinchando esa burbuja".

Preguntado por la declaración de Ricardo Costa sobre la trama valenciana de la Gürtel, Pons ha querido ser prudente y ha asegurado que "fue su estrategia de defensa y no debo comentarla". Lo que sí ha hecho es ironizar sobre el tiempo que ha pasado de esas actuaciones. "Diré que me ha impresionado ver esas imágenes porque tengo el pelo negro. Cuando llegue la sentencia tendremos una verdad judicial sobre cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Estamos juzgando con ojos de una época lo que ocurrió en otra".