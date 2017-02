Espinar no duda de que Errejón acabará de líder de Podemos si gana su lista

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha dicho hoy que no le cabe "ninguna duda" de que Íñigo Errejón acabará de líder del partido si finalmente gana su lista en la asamblea de Vistalegre II de este fin de semana y ha añadido que él "no hará ruido" si ocurre.

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, el también diputado regional y portavoz de Podemos en el Senado se ha referido a la asamblea nacional del partido en la que concurrirán cuatro listas y dos candidatos oficiales a la Secretaría General: Pablo Iglesias (al que apoya Espinar) y el parlamentario andaluz Juan Moreno Yagüe.

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, no opta directamente a este cargo pero sí encabeza una de las candidaturas al Consejo Ciudadano. Con todo, Espinar ha comentado que si la lista de Errejón gana, ésta acabará siendo secretario general de Podemos.

"No me cabe ninguna duda", ha dicho. En ese caso, ha reiterado que él dejará de ser portavoz en el Senado y no hará "ruido al respecto". Sin embargo, ha adelantado que sí seguirá como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid porque este cargo, a diferencia del de portavoz en el Senado, "no está en juego".

"Acabo de ser (elegido) secretario general de Madrid, no hay ninguna duda", ha sostenido. Iglesias, por su parte, ha anunciado que si no gana su lista no mantendrá su cargo de secretario general."Tiene que tener autonomía para decidir qué quiere hacer con su futuro político", ha comentado al respecto Espinar.

Sobre los enfrentamientos previos a la asamblea de Vistalegre II, ha afirmado que "la bronca es mucho mas grande que las diferencias políticos que hay en Podemos"

Por eso, ha instado a hacer "autocrítica" y "propósito de enmienda" este fin de semana, a "madurar" como organización política y a construir entre todos a partir del lunes "una herramienta política a la altura del apoyo ciudadano" de la formación.

En este sentido, ha sostenido que los documentos y la dirección, una vez elegidas, "no pertenecen a ninguna facción, candidatura o familia" sino que "pertenecen a toda la organización".

"A partir del lunes, todos vamos a trabajar por un proyecto de Podemos más unidos y más fuerte. Todos tenemos que asumir cuál es nuestro papel, si ganamos nos tocará la primera línea y si no ganamos nos tocará remar, apoyar y molestar lo menos posible", ha concluido.