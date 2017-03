Esperanza Aguirre: "No vigilé la financiación del partido porque estaba ocupada construyendo hospitales"

La expresidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , ha asegurado este miércoles que no pudo ocuparse de vigilar la financiación del PP regional porque, entre otras cosas, se tenía que ocupar de construir doce hospitales públicos.

En declaraciones a los medios tras asistir a un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, Aguirre ha reaccionado así tras ser preguntada por los documentos que apuntan a una supuesta financiación irregular del PP regional, hallados en varios registros practicados en las últimas horas en el marco de la pieza secreta del caso Púnica que investiga la financiación del partido.

"Es verdad que he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación, no lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello, que eran el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable", ha dicho la expresidenta del PP regional.

Y ha añadido: "Yo me tenia que ocupar entre otras cosas de construir esos 12 hospitales, los más humanizados de todos".

Precisamente, ha destacado que por no haberse ocupado de la financiación decidió "dimitir por la culpa in vigilando". "Podría haber vigilado la financiación pero no la vigilé", ha agregado.

Eso sí, la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se ha desmarcado de la posible financiación irregular al afirmar que a ella no le constaba ni le consta ningún tipo de financiación ilegal en el PP.