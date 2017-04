Esperanza Aguirre: "No sabía quién era Correa, ni si tenía empresas, jamás he hablado con él"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid , Esperanza Aguirre , ha dicho que no sabía quién era Francisco Correa , ni si tenía empresas, "jamás he hablado con él", en referencia al líder de la 'Trama Gürtel' , caso por el que declara como testigo en la Audiencia Nacional .

Los doce detenidos en la 'Operación Lezo' contra la corrupción en el Canal de Isabel II, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pasarán entre este jueves y viernes a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Todos ellos han pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos y todavía se desconoce cuál será el orden de sus declaraciones.

Mientras continúan las investigaciones, a nivel político las miradas se dirigen hacia Esperanza Aguirre, citada para declarar este jueves en la Audiencia Nacional. Lo hace como testigo en el juicio por la 'trama Gürtel'.

"Yo no sabía quién era Correa ni si tenía empresas. Jamás he hablado con él", ha dicho Esperanza Aguirre, quien declara en el juicio de la Gürtel. Sentada en una mesa con una carpeta con documentos, ha comenzado diciendo que de los acusados, sólo conoce al que fue consejero, Alberto López Viejo, pero que no era un hombre de su confianza.

La expresidenta justifica sus numerosos actos en un abanico de inauguraciones de hospitales o colegios que el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, le ha tenido que cortar que no es necesaria tanta extensión. Los actos, ha dicho Esperanza Aguirre, "los elegía yo" en función de la oportunidad y me ocupaba únicamente de los discursos.