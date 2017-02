Errejón destaca que el actual sistema de voto permite la "pluralidad"

Así lo ha manifestado Errejón en declaraciones a los medios en su visita a Valencia para presentar su candidatura, "Recuperar la ilusión", a preguntas de los periodistas sobre el intento del secretario de Organización, Pablo Echenique, de buscar una fórmula de votación on line para hacer "más evidente" para los inscritos el vínculo entre las listas y los proyectos políticos.

"Desconozco las cuestiones técnicas porque no me ocupo yo de ellas, pero me alegro de que el sistema de ahora permita que todo el mundo se exprese con pluralidad y que hayamos salido de la lógica del todo o nada", ha asegurado el secretario político.

En este sentido, ha subrayado que con el actual modelo de votación no hay que "elegir entre blanco y negro", sino que los inscritos "pueden expresar sus preferencias con tranquilidad y con pluralidad".

A su juicio, en una organización "democrática, amplia y madura", es "normal" que la gente tenga "diferentes preferencias y que las exprese".

Preguntado sobre si el sistema de votación fue el motivo de su discusión con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en su escaño del Congreso de los Diputados, ha asegurado que "no tuvo que ver".

Errejón ha reconocido que se trató de una discusión "intensa y acalorada", y ha explicado que se estaba discutiendo "sobre el sistema de la comisión de garantías".

Asimismo, preguntado sobre si cree que la votación será "transparente", ha asegurado que no le cabe "la menor duda" al respecto.