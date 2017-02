Errejón denuncia "malas formas" de diputados del PP en el Pleno del Congreso y avisa: "No nos vamos a amilanar"

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, ha denunciado "malas formas" por parte de diputados del PP en la sesión de control al Gobierno, e incluso ha insinuado amenazas, pero ha avisado de que su formación no se va a arredrar: "No nos vamos a amilanar", ha dicho.

El episodio de tensión en el hemiciclo se produjo en la pregunta del portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el fichaje del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa por Red Eléctrica Española, participada por la SEPI.

El diputado de Unidos Podemos aseguró que este nombramiento es un "caso obsceno" de puerta giratoria, de "corrupción legal" e incluso de "omertá" (la ley del silencio de la mafia): "Se trata como siempre de apoyar a la familia, pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien", espetó, provocando sonoras protestas de la bancada del PP.

La airada respuesta del PP fue publicitada por diputados de Unidos Podemos en la red social Twitter: "Desmedida reacción de la bancada del PP cuando Antón pregunta por la nueva 'PuertaGiratoria' en Red Eléctrica", escribió la coportavioz de Equo, Rosa Martínez.

El propio Errejón se refirió al tema en la misma red social: "Preguntamos al Gobierno por las puertas giratorias. Se crispa la bancada del PP y uno de ellos llega a decirnos: "¿quieres que vaya o qué?".

Ya en los pasillos, el portavoz de Podemos ha insistido en que algún diputado del PP había amenazado con "bajar" a los escaños de la formación morada. "No me ha gustado que nos señalaran --ha dicho--. Esas formas sobran en el Parlamento, pero no nos vamos a amilanar".

De hecho, los diputados de Unidos Podemos también respondieron a las protestas del PP en el hemiciclo para, según la versión de Errejón, decir al Grupo Popular que esa actitud "está fuera de lugar".