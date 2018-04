Errejón condiciona su candidatura en Madrid a poder ir con su equipo a las primarias e Iglesias le advierte: "En esto, ni media tontería"

Íñigo Errejón sólo contempla seguir adelante con su intención de liderar la candidatura de Podemos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2019 si el modelo de primarias le permite presentarse junto al equipo que está construyendo, es decir, si la votación del cabeza de cartel y el resto de la lista se produce de una vez, y no en dos tiempos, como pretende el líder autonómico del partido, Ramón Espinar.

En declaraciones a los medios en el Congreso, preguntado sobre la intención de la Ejecutiva regional de Podemos de celebrar primarias en dos tiempos --para elegir primero al candidato y ya más adelante el resto de la lista--, Errejón ha asegurado que "no contempla" esa modalidad porque "nunca" se ha hecho así en su partido. Así, ha confiado en poder llegar a un acuerdo para celebrar primarias en un tiempo.

"Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad, que es construir un proyecto, que es un proyecto entero. Asumo la responsabilidad y me pongo a trabajar. Estoy convencido de que va a haber acuerdo. No contemplo otra cosa", ha explicado el diputado madrileño.

Por su parte, Pablo Iglesias, ha advertido a Errejón que ni él, ni las bases del partido van a consentir "ni media tontería" cuando lo que está en juego es ganar las elecciones al PP y gobernar en la Comunidad de Madrid.

"En esto ni media tontería; nosotros estamos en política para ganar al PP y para gobernar en la Comunidad de Madrid y los inscritos no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías", ha recalcado.