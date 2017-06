El silencio de Bárcenas abre las comparecencias en la comisión del Congreso sobre las finanzas del PP

ESTUVO 30 AÑOS VINCULADO A LAS FINANZAS DE GÉNOVA

Bárcenas abre este lunes la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El extesorero no aportará mucho contenido ya que ha dicho que no va a hablar para no perjudicar su defensa en los casos judiciales en los que está involucrado.