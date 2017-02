El abogado de Diego Torres: "No tiene sentido el pedir a estas alturas del partido la adopción de medidas cautelares"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, no ha querido pronunciarse sobre la sentencia contra su cliente porque todavía no le ha sido notificada oficialmente. No obstante, considera que "no tiene sentido el pedir a estas alturas del partido la adopción de medidas cautelares", aunque desconoce el posicionamiento de quien tiene que decidirlo. Defiende esta postura porque Torres es "el único que ha acudido a todas y cada una sesiones de la vista oral". Además, ha defendido que hay argumentos para el recurso de casación.