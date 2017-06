Educación de Castilla-La Mancha insiste en que si no se aprueba el presupuesto no se contratará a interinos el 1 septiembre

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha , Ángel Felpeto , ha incidido en que si no se aprueba el presupuesto para este año, no se podrá contratar a los profesores interinos el 1 de septiembre, un compromiso que sí estaba recogido en el proyecto que fue tumbado en las Cortes.

Felpeto ha recordado esta circunstancia en su intervención en el pleno de las Cortes, en el que la diputada del PP Claudia Alonso le ha preguntado si tienen previsto pagar los meses de verano a los profesores interinos, pues ha criticado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no lo hace.

"Los docentes están muy enfadados con usted, incluso mucho más de lo que estaban con su predecesora", ha alertado Alonso. Pero el consejero de Educación ha recordado que el pago del verano a los interinos no estaba previsto en el presupuesto que fue rechazado en abril en las Cortes y que, si se llega a septiembre con el de 2016 prorrogado, no podrán contratarse a los interinos el 1 de septiembre, como sí recogía el proyecto que no prosperó.

Asimismo, ha señalado que el anterior Ejecutivo, del PP, tampoco pagaba el verano a los interinos y ha resaltado que el actual Gobierno apuesta por avanzar "en todas las áreas de gestión", como infraestructuras y mejora de las condiciones laborales.

Este IES, ha continuado Felpeto, comenzará a dar clases en un colegio de Educación Infantil y Primaria que está habilitado para ello, con un equipo directivo propio y profesores específicos, mientras que ha señalado que la Consejería está a la espera de que el Ayuntamiento ceda los terrenos en los que se deberá levantar el centro educativo físicamente.