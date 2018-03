Echenique reconoce "muchas diferencias" con el PSOE desde que Sánchez se puso "a las órdenes del Rey"

Defiende que su partido debe atender "a la sociedad movilizada" y no estar "permanentemente mirando al PSOE" y esperando a que "rectifique".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que su formación mantiene en estos momentos "muchas diferencias" con el PSOE, que comenzaron, a su juicio, cuando el líder socialista, Pedro Sánchez, se puso "a las órdenes del Rey" tras el referéndum ilegal que llevaron a cabo los independentistas en Cataluña el 1 de octubre.

"Un 3 de octubre, el Rey toca el silbato y empieza a tener una relación con nosotros que se confunde mucho con la relación que podría haber tenido Susana Díaz, la presidenta de Andalucía y líder del PSOE en esta comunidad. Esto es muy mala noticia", ha lamentado en una entrevista.

En esta línea, Echenique ha criticado que a pesar de que Sánchez ganó las primarias "hablando de plurinacionalidad, diciendo que quería echar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que quería ser socio de Podemos", ahora son "muchas" las diferencias que mantiene con el PSOE, empezando por su negativa a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

"Cuando había una posibilidad de echar a Rajoy, nos reunimos con Pedro Sánchez e intentamos que funcionara. Es una pena que, a las órdenes de Felipe VI, Pedro Sánchez cambiara de hoja de ruta, aunque a lo mejor nunca fue su hoja de ruta", ha sugerido.

Aunque ha señalado que sería una buena noticia que el PSOE "rectificara" esta actitud, Echenique ha reconocido que "de momento no parece que tengan ninguna gana". Además, ha avisado de que su partido no puede estar "permanentemente mirando al PSOE".

"El camino lo están marcando los pensionistas en la calle, las mujeres el 8 de marzo o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Nosotros fundamentalmente tenemos que mirar a esa sociedad movilizada que está reclamando sus derechos. No podemos estar esperando a que el PSOE decida dar un paso adelante y echar a Rajoy", ha afirmado.

Además, ha explicado que aunque su formación se ponga de acuerdo con el PSOE para sacar adelante proposiciones de ley, estas no tienen muchas posibilidades de prosperar porque el Gobierno tiene capacidad de veto, y así lo lleva demostrando a lo largo de toda la legislatura.

"Aunque nos pongamos de acuerdo, si luego el Gobierno utiliza su capacidad de veto para que esas leyes no salgan adelante, lo que hay es una foto bonita en los medios de comunicación pero no suben las pensiones", ha avisado.

Por ello, ha insistido en que la única manera de "poder hacer leyes que ayuden a la gente, pasa por echar a Rajoy. "Esto hay que decírselo a la ciudadanía. Si no, se provoca frustración. Cuando el PSOE sale anunciando una medida en los medios que parece que puede ayudar a que la gente viva mejor, si se le olvida la segunda parte, que es que el Gobierno va la va a vetar, puede provocar frustración", ha enfatizado.

"A la gente no hay que engañarla con medidas que suenan bien pero que luego no se pueden sacar adelante porque Rajoy las veta. Es mala política hacer esto y en los últimos meses lo estamos viendo. Creo que no es buena idea hacer esto. A la gente hay que decirle la verdad. Mientras siga estando Rajoy en La Moncloa, por mucho que nos pongamos de acuerdo el PSOE y nosotros, nos va a vetar las leyes", ha reiterado.

Echenique también ha criticado que el PSOE haya vuelto a acusar a Podemos de estar apoyando a los independentistas. "Puede haber personas que se crean las mentiras si se repiten mucho. Lo que pasa con la mentira es que tiene patas muy cortas", ha avisado.

"Es una estrategia cortoplacista que funciona durante un tiempo, que normalmente es bastante corto. En el corto plazo puede haber gente que se crea la mentira de que Podemos apoya al independentismo, pero en el medio plazo, no, porque el pueblo español es inteligente", ha aseverado.

"Es mala estrategia mentir, con todo el cariño a Pedro Sánchez. Es mejor estrategia que tuviera el valor suficiente como para plantear una moción de censura a Rajoy, porque eso sí puede contribuir a solucionar el conflicto y mentir, pues no", ha remachado.