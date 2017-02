Echenique prefiere no adelantar escenarios sobre su futuro tras Vistalegre II

"A mí me gusta no avanzar escenarios y además me gusta no tomar decisiones antes de hablarlas con mis equipos y más ampliamente con la gente", ha indicado Echenique en declaraciones a los medios en las Cortes aragonesas, donde ha subrayado que en función del resultado "mucha gente en Podemos se va a plantear su lugar".

Y él, si lo tiene que hacer, no lo hará a título personal, sino hablándolo con el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón, con el Consejo Ciudadano y los círculos de la Comunidad y con su equipo en la secretaría de Organización estatal pensado dónde aporta más para cambiar la sociedad, que es el objetivo de su formación.

"No lo he querido pensar porque no hemos votado y de eso dependen un montón cosas" y porque no han tenido tiempo, ha asegurado Echenique, de hablar del "después" de Vistalegre II de una manera participada y colectiva, que es cómo él defiende que deben hacerse las cosas.

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha dicho hoy que no le cabe "ninguna duda" de que Íñigo Errejón acabará de líder del partido si finalmente gana su lista en la asamblea de Vistalegre II de este fin de semana y ha añadido que él "no hará ruido" si ocurre.