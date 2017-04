ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El que fuera líder de Unió Duran i Lleida, que presenta un libro de reflexiones tras una vida dedica a la política, asegura que en Cataluña "hay un conflicto que debe resolverse cuanto antes" y asegura que para ello, no conoce "otra vía que no sea el diálogo, consensuar y llegar a un acuerdo, que no pasará por la independencia".