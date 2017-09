Dolors Montserrat: "Nos acusan de los abusos del PP y quienes están abusando de la democracia son Puigdemont y Junqueras"

Dolors Montserrat ha defendido que los únicos responsables políticos de la situación que está viviendo Cataluña son Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que "han llevado a la sociedad civil catalana al precipicio" . Les ha acusado de haberse "puesto en manos de la CUP" y de haberse "arrodillado" ante unos "antisistema que no vienen a modificar las leyes sino a destruirlas" .

Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha defendido que los únicos responsables políticos de la situación que está viviendo Cataluña son el presidente y vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que "han llevado a la sociedad civil catalana a un camino sin salida, al precipicio".

"Nos acusan de los abusos del gobierno del PP y quienes están abusando de la democracia son Puigdemont y Junqueras", ha señalado la ministra de sanidad en una entrevista en Espejo Público. Ha remarcado que ambos "se han puesto en manos de la CUP" y se han "arrodillado" ante unos "antisistema que no vienen a modificar las leyes sino a destruirlas".

Sobre el control de pagos del Gobierno de España, Motserrat ha explicado que lo que está investigando el juez es que el dinero público "no se utilice en actos ilegales". La Generalitat tendrá que ir enviando informes que detallen a qué van destinados los gastos y será el Gobierno el que "tendrá que certificar que ese pago no es para un acto ilegal, para no dejar a ningún funcionario sin cobrar".

Dolors Montserrat ha hecho un llamamiento al Govern para que "cesen de estar en la desobediencia, en el incumplimiento y que vuelvan al marco legal y de convivencia". Ha asegurado que ante cada paso "a la desobediencia" que den Puigdemont y Junqueras, el "estado de derecho va a hacer cumplir la legalidad".

Sobre la preocupación en Europa de la cuestión catalana, la ministra ha asegurado que ningún país "apoya el referéndum ilegal" excepto "Venezuela".

La ministra de Sanidad ha puesto de ejemplo el futuro pacto de Estado contra la violencia de género, fruto del acuerdo de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas, de lo que se puede hacer en Cataluña a partir del 2 de octubre. "Si hemos sido capaces dentro del marco legal cada uno desde sus diferencias políticas, de trabajar para un pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género, por qué no somos capaces a partir del 2 de octubre de continuar dialogando por el bien de todos los catalanes y de todos los españoles", se ha preguntado Montserrat.

Ha insistido en que ese pacto, al que previsiblemente la semana que viene le dará el visto bueno el Parlamento por unanimidad, "es un gran ejemplo de que el gobierno de España está siempre en el diálogo constante y sincero, dentro del marco legal, y de que somos capaces de dialogar y acordar".