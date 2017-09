El director de los Mossos borra un ofensivo tuit en el que expresaba su deseo por la independencia: "Espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles"

POLÉMICA CON EL DIRECTOR DE LA POLICÍA CATALANA

Pere Soler, director de los Mossos, ha borrado un tuit en el que deseaba una pronta independencia de Cataluña: "Espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles". Ha sido Albert Rivera el que ha dado a conocer el contenido del tuit, y Soler les ha respondido: "Es muy triste que utilicéis este tuit para generar crispación, si lo he borrado es para no lo utilices para fomentarla".