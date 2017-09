Diputados de PDeCAT y ERC vuelven al Congreso tras su plante del miércoles: "No se lo vamos a dejar fácil al Gobierno"

Los parlamentarios independentistas catalanes han retomado su actividad parlamentaria para intervenir en el segundo punto del orden del día de la sesión plenaria, relativo a la enmienda de totalidad planteada por EH Bildu a la reforma de la denominada 'Ley Mordaza', y el tercero, sobre las conclusiones de la comisión de investigación que certificó el uso político del Ministerio del Interior bajo mandato de Fernández Díaz.

Los portavoces de ambos grupos que han tomado la palabra han utilizado sus intervenciones para defender el referéndum y criticar la estrategia "represiva" del Gobierno, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a recordar que los oradores no deben referirse a asuntos ajenos al orden del día. A su llegada al hemiciclo, Campuzano ya había anunciado que usarían la tribuna para defender el autogobierno catalán y derechos y libertades de los ciudadanos ante la "deriva autoritaria del Estado". "No se lo vamos a dejar fácil a un Gobierno que no tiene mayoría", ha dicho, recalcando que el martes el PP ya perdió una votación cuando el Pleno rechazó una iniciativa de Ciudadanos de apoyo al Ejecutivo en su estrategia contra el referéndum.