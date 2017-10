La delegación remite a la Fiscalía la investigación de las agresiones del 9 de octubre

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, había indicado que se entregaría el informe, que contiene una relación cronológica y detallada de los hechos y las primeras identificaciones realizadas por la Policía Nacional de personas que agredieron a otras durante la manifestación convocada por entidades nacionalistas y de izquierdas en Valencia. "Nos estamos poniendo en contacto con los agredidos y perjudicados por si quieren presentar denuncia y ofrecerles todo tipo de ayuda", ha agregado el delegado, quien ha resaltado: "Desde esta Delegación siempre hemos actuado con la ley en la mano y lo vamos a seguir haciendo. No aceptamos impunidad".

Los hechos están ahora mismo bajo tutela judicial y será la justicia quien determine si son constitutivos o no de delito, según ha indicado el delegado del Gobierno, que no ha precisado detalles sobre el número de identificados y si hay algún detenido por estos hechos. Moragues ha vuelto a agradecer el trabajo de la Policía Nacional y ha indicado que echa en falta "por parte de algunos dirigentes un reconocimiento público al trabajo de nuestros agentes". "La Policía preservó la seguridad e integridad física de los manifestantes y garantizó el derecho a la manifestación", ha aseverado, además de apelar a "la sensatez de los dirigentes políticos para no alimentar la crispación. Debemos, entre todos, rebajar la tensión que existe", ha concluido.