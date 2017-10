Dastis: "El discurso de Puigdemont fue un engaño"

El Gobierno español, destacó, "siempre ha dicho que está dispuesto a dialogar y a negociar", "pero en el marco de la Constitución y con los medios ofrecidos por nuestro Estado de derecho". "Son ellos quienes no quieren. Solo quieren hablar de la celebración de un referéndum en Cataluña que no está permitido por la Constitución". Para llevar a cabo esa consulta, según Dastis, habría que reformar la Carta Magna: "Es algo que se podría hacer, pero siguiendo los procedimientos de la Constitución, y en todo caso no podemos aceptar que una parte de los catalanes decida por el todo, que es España. No podríamos hacer un referéndum exclusivamente para los catalanes".

El ministro español defendió que el Gobierno "ha actuado de forma responsable, proporcionada y comedida, y continuará así": "Siempre ha tenido una actitud de hacer respetar el Estado de derecho con los medios ofrecidos por el Estado de derecho". Dastis consideró además que Puigdemont "sigue haciendo lo que siempre ha hecho, avanzar por un camino que conduce a situaciones que no queremos ver para Cataluña", dijo sobre la posibilidad de que derive en "enfrentamientos económicos y sociales". El ministro se pronunció un día después de que el presidente catalán afirmara que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente propusiera "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.