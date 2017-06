La CUP prevé un escenario de movilización en la calle el 2 de octubre

En declaraciones a Catalunya Radio, Anna Gabriel ha explicado que en la CUP, y también en el ámbito conjunto de negociación con JxSí, se analizan los escenarios que se puedan producir, entre ellos los del día después del referéndum.

Según la diputada y portavoz de la CUP, el 2 de octubre "el país tiene que estar en la calle", tanto para ayudar a "implementar" los resultados, como para "demostrar a la comunidad internacional" de que desde Cataluña "se va en serio" con el proceso hacia la independencia.

Ha considerado, en este sentido, que "la confrontación con el Estado español no acabará con la victoria del 'sí' en el referéndum", si esta se produce, y este es el motivo por el que la movilización en la calle sea "muy necesaria".

"Aún quedan escenarios represivos por ver, especialmente cuando haya actos jurídicos, y no sólo anuncios verbales", ha vaticinado, lo que puede dar pie, ha dicho, "a un aumento de la tensión represiva del Estado". Ha anticipado, en este sentido, que donde haya movilización, allí estará la CUP para impulsarla y apoyarla, y dentro de las posibles causas que generen protestas en la calle, Gabriel se ha referido a la de una hipotética intervención del cuerpo de los Mossos d'Esquadra por parte del Estado.

Para Anna Gabriel, el requerimiento recibido por la Generalitat del Ministerio de Hacienda para frenar la convocatoria de 500 plazas de Mossos d'Esquadra, puede enmarcarse en las actuaciones del Gobierno contra el proceso soberanista, pero también por las limitaciones presupuestarias impuestas al capítulo 1 (de personal).

A su entender, el Departamento de Interior debería "mantener la convocatoria hasta el final", al margen de los requerimientos, y no ha descartado que las movilizaciones también pudieran hacerse en protesta por una posible intervención de los Mossos d'Esquadra. "Yo no imagino ningún escenario en que no haga falta movilizaciones", ha subrayado Anna Gabriel, antes de insistir en la necesidad de que se constituya ya la comisión internacional de expertos para supervisar y validar el referéndum.