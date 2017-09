La CUP pide al Govern que habilite alternativas a los colegios electorales donde sea "imposible" votar

La portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, ha defendido hoy que el Govern habilite "alternativas" a aquellos colegios electorales previstos para el referéndum donde sea "físicamente imposible" votar el 1 de octubre debido al despliegue policial.

En una entrevista, Gabriel ha denunciado que la Fiscalía Superior de Cataluña, al ordenar a los Mossos d'Esquadra que precinten antes del sábado los colegios electorales previstos para el 1-O, "se está excediendo en sus funciones", con una "medida absolutamente desproporcionada".

Para Gabriel, la orden de "asediar policialmente" las escuelas del 1-O es "inejecutable", porque "no hay los efectivos suficientes para hacerlo posible" y lo único que se pretende es "espantar, intimidar, generar miedo", por lo que la CUP "entendería que la reacción de los Mossos" fuese "no cumplirla".

No obstante, ha admitido que el domingo puede haber colegios electorales donde la presencia policial impida votar, si bien espera que "el Govern lo tenga previsto".

Según Gabriel, "no sería descabellado pensar que en los casos de colegios electorales donde haya sido físicamente imposible ejercer el derecho a voto se pueda buscar una alternativa en las siguientes horas".

Gabriel "prefiere" habilitar "mecanismos de subsanación para aquellas personas que no hayan podido ejercer el derecho a voto", antes que "dar por buena la intervención policial que habrá hecho el Estado".

A su juicio, "es obvio" que el referéndum impulsado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) "no se celebrará en las condiciones" deseables, pero "forma parte del mandato del Govern" ir "sorteando estos embates y buscando alternativas" para que "no pueda vencer el relato de que no se puede dar por bueno" el resultado de la votación.

Gabriel ha remarcado que habrá que "hacer caso de los resultados del referéndum" y, "si gana el sí, hay que declarar la independencia", tal y como prevén las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament y suspendidas por el TC.