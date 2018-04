Cristina Cifuentes descarta dimitir: "Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente"

La presidenta regional ha dicho que se ha dirigido al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para explicarle las razones por las que renuncia al máster. Asimismo, ha reiterado que no ha cometido "ninguna ilegalidad" y que ha cumplido todos los requisitos que la Rey Juan Carlos le puso para conseguir ese máster.

Sobre las declaraciones de algunos partidos que afirman que renunciar al máster es reconocer que es ilegítimo, Cifuentes lo niega, "yo siempre he dicho que no he cometido ninguna ilegalidad. Poseo un título oficial y todos los certificados acreditativos compulsados por la Secretaría de la Universidad".

También ha dicho que "tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente" y que comparte que algunos miembros del PP digan que hay que estar a lo que diga la justicia porque "eso es lo que he dicho yo siempre".