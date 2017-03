El PP cree que "hay margen" para que el PSOE se sume a apoyar los Presupuestos

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Rafael Hernando ha valorado el acuerdo de 4.087 millones alcanzado con Ciudadanos para incluir en el presupuesto partidas sociales y de inversión en Educación, Formación o Innovación y ha señalado que el Gobierno también está próximo a cerrar un acuerdo con Coalición Canaria.

Asimismo, ha subrayado que el PP y el Ejecutivo siguen trabajando en un acuerdo con el PNV, al tiempo que también dialoga con el resto de las formaciones políticas.

"Y de este diálogo no excluimos a ninguna formación, aunque hay algunas que ya están en el no es no, pero con otras podemos formalizar acuerdos ya sea en el trámite inicial como en los trámites posteriores de los presupuestos", ha subrayado.

Hernando ha sido claro al incidir en que hay margen para que el PSOE apoye las cuentas y ha añadido que el PP va a seguir dialogando.

"Estos presupuestos pueden ser muy importantes y un ejemplo de lo que tiene que ser esta legislatura, que pasa por el diálogo y el acuerdo", ha aseverado.