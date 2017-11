Cospedal lamenta que Cataluña se haya empobrecido y que el empleo no crezca igual

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , ha lamentado este viernes que el empleo en Cataluña no crece igual que en el resto de España, y ha considerado que la "irresponsabilidad" del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha empobrecido a Cataluña y a los catalanes.

Cospedal ha intervenido en la inauguración del X Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG) de Castilla-La Mancha que se celebra en Toledo, donde ha señalado que además el turismo "está cayendo en picado" en una comunidad autónoma donde este sector es muy importante.

La secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que ya 2.000 empresas se han ido de esta comunidad, una de las locomotoras económicas del país, adonde emigraron muchas personas que ayudaron a levantarla y que hoy son catalanes de corazón.

"Esa es la única tristeza", haber tenido un gobierno que ha hecho un "daño terrible que seguramente los catalanes no le va a perdonar". Ha reprochado al expresidente catalán Carles Puigdemont haber hecho del incumplimiento de la ley una seña de identidad y ha añadido que, aunque sí que "era el gobierno legítimo, ya no lo es; lo eligieron los ciudadanos, pero no puede dedicarse sistemáticamente a incumplir la ley que se aplica a todos los ciudadanos".

La ministra ha afirmado que en España todo el mundo puede defender sus ideas, porque hay libertad de prensa, de pensamiento, de opinión, de educación, y tiene un sistema de derechos y libertades "como pocos países en el mundo". Y el poder judicial, ha continuado, ha de cumplir con lo que le corresponde "en el ámbito de la independencia que consagra la Constitución y las leyes, pero que algunos están tratando de enmarañar y poner tachas de democracia o decir que no funciona".