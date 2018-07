La convocatoria electoral marca el primer Dos de Mayo de Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes se estrena como anfitriona del día de Madrid con unos actos que comenzarán a las diez de la mañana en el Cementerio de la Florida, donde depositará una corona de laurel ante la lápida de los héroes del Dos de Mayo.

Desde allí se trasladará a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, donde a las once impondrá la Medalla de la Comunidad de Madrid y las Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, que en su primer año como presidenta se han otorgado a representantes de la universidad, la sanidad o la cultura.

No será condecorado Ignacio González, pese a que tradicionalmente los expresidentes recibían la Gran Cruz de la Comunidad en la fiesta del Dos de Mayo del año siguiente al que dejaban su cargo, y ello porque, según explicó la propia Cifuentes, no es "oportuno ni coherente" darle esta distinción hasta que no se resuelva el caso del ático de Marbella por el que está investigado.

Sí recibirán condecoraciones la Conferencia de rectores de las universidades de Madrid (Cruma); el escritor Arturo Pérez-Reverte; el director y productor de cine Álex de la Iglesia; el doctor Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes; el fotoperiodista Raúl Cancio; el Servicio de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam); la Asociación de Belenistas de Madrid; y la Asociación para la prevención y reinserción social y atención a la mujer prostituida (APRAMP).

Tras la entrega de distinciones Cifuentes y los invitados asistirán a un desfile militar, antes de la recepción oficial que el Gobierno da a representantes políticos, sindicales, empresariales, militares o eclesiásticos.

Está confirmada la presencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente del Senado, Pío García Escudero; y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entre otros.

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, acudirá con un grupo de concejales del Ayuntamiento, entre ellos Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal, contra quien Cristina Cifuentes se plantea emprender acciones judiciales por decir que en su etapa de delegada del Gobierno su función era "pegar".

Inevitablemente en los corrillos de la recepción el tema más mencionado será la repetición de las elecciones generales el 26 de junio, teniendo en cuenta que mañana, el 3 de mayo, se firmará y publicará en el Boletín Oficial del Estado el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de los comicios.