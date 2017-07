El conseller Baiget admite que probablemente no haya referéndum y teme por su patrimonio

Jordi Baiget ha dicho que podría aguantar "ir a prisión" , pero no si van contra su patrimonio. El conseller de Empresa de la Generalitat ve difícil la celebración del referéndum, "la fuerza del Estado provocará que no se pueda realizar".

"El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión", ha afirmado Baiget en una entrevista en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press.

"Irán tan en contra que quizá tendremos que hacer algo diferente, y algo diferente se puede parecer a un 9N. Por esto, cuando bandeamos el 9N, cuando decimos que ahora no haremos un 9N, a mi estas declaraciones no me gustan, nos cierran puertas", ha añadido.

Según Baiget, lo único que lo diferenciaría del 9N sería que "en vez de dos millones vayan a votar cuatro millones de personas".

El conseller ha afirmado que siente "respeto" cuando ha firmado los requerimientos del Tribunal Constitucional por las consecuencias que puede tener en su familia.

"Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia, nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias", ha argumentado.

Baiget ha asegurado que una parte del Govern --entre la que se cuenta-- no está en el núcleo duro de las decisiones: "Y esto, genera lo que genera", añade.

"A mí, y a otros, ¿se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer? No. Y en función de la estrategia que se decida, los que no estamos en el núcleo duro de las decisiones, deberemos tomar alguna con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar", concluye.