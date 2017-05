El Congreso pide exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Con la abstención del PP y ERC

El pleno del Congreso ha aprobado con la abstención del PP y ERC la iniciativa del PSOE que pide al Gobierno un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ya que Unidos Podemos finalmente se ha sumado a esta propuesta. No obstante, al tratarse de una proposición no de ley, que simplemente insta al Ejecutivo, el Gobierno no está obligado a cumplirla.