Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Montoya, candidatos al Constitucional

Ha sido al finalizar las comparecencias de los nueve aspirantes que quedaban -los otros seis comparecieron ayer- cuando la Mesa de Nombramientos, sin la presencia de Unidos Podemos, PNV y ERC, ha propuesto a estos candidatos con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención del Grupo Mixto.

De esta forma, los candidatos que se consideraban favoritos para ocupar las magistraturas, fruto del pacto del PSOE y el PP, han sido finalmente elegidos por la Comisión, pero ahora deberán obtener el visto bueno del Senado pues necesitan los votos de una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara.

Los candidatos propuestos son el exfiscal general de Estado Cándido Conde-Pumpido, la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer, el catedrático de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya y el ya miembro del TC Ricardo Enríquez, quien entró en el tribunal en 2014 pero debe renovar su plaza porque sustituía al fallecido Francisco Hernando.

La sesión de hoy ha estado protagonizada por un intenso enfrentamiento entre los portavoces de PP y PSOE en el Senado, José Manuel Barreiro y Vicente Álvarez Areces, respectivamente, frente a los de Unidos Podemos y ERC, Ramón Espinar y Mireia Cortés.

Trifulca que ha comenzado cuando Cortés ha reiterado -como ya anunció ayer- que su grupo no iba a participar en la votación porque se trataba de "una decisión amañada entre PP y PSOE".

Ante estas palabras, Álvarez Areces ha manifestado, visiblemente molesto, que "no es admisible que se hable de amaño cuando se trata de un procedimiento recogido por la ley", ante lo que Barreiro ha añadido que "algunos grupos políticos interpretan la ley" de acuerdo a sus intereses.

Por su parte, Espinar no ha cuestionado el procedimiento de elección de los magistrados pero ha dicho que no éste no se rige por los criterios de rigor e independencia y ha añadido: "Lo que no se puede hacer es llenarse la boca de valores tan altos y aplicar actuaciones políticas tan bajas".

Hoy también han comparecido Lourdes López, respaldada por el Parlamento de Cantabria; Ignacio Espinosa Casares, propuesto por La Rioja); Ángel Juanes Peces (Extremadura); Félix Vicente Azón Vilas (Aragón) y José Manuel Tejerizo López (Castilla y León).

Todos los candidatos han mostrado la misma opinión ante la posibilidad de que Cataluña pueda convocar un referéndum independentista en tanto que se han ceñido al marco constitucional y han dicho que solo el Estado tiene la capacidad de convocar una consulta.

Según ellos, "la única posibilidad" de que Cataluña u otra comunidad puedan convocar un referéndum es modificar la Carta Magna, e incluso algunos comparecientes, como Azón y Tejerino, han añadido que se debe dar una respuesta política y no tanto jurídica al conflicto.

Tan solo uno de ellos, María Luisa Balaguer, se ha abstenido "por convicción" de contestar a las preguntas sobre la cuestión soberanista catalana planteadas por la senadora Cortés al entender que podría chocar con los dictámenes que quizá le hubiese tocado dictar como potencial magistrada del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, ha dicho que se debería "buscar la solución que el derecho es capaz de ofrecer", independientemente de la opinión de los miembros que compongan al tribunal.

Por otra parte, algunos de los senadores han alabado las palabras de magistrado del Tribunal Supremo, Conde-Pumpido, quien ha dicho que le gustaría "poner al TC al servicio de la gente, contribuir a que fuese un tribunal útil, imparcial, respetado y reconocido".