Compromís lamenta que el PSOE vaya a permitir otra mayoría del PP en el Senado

El portavoz de Compromìs en el Congreso, Joan Baldoví, ha lamentado que el PSOE "despachara" con un "no, gracias" la oferta de Podemos para presentar listas conjuntas al Senado , y ha advertido de que eso supondrá que el PP volverá a tener la mayoría absoluta y podrá bloquear cualquier reforma constitucional.

Baldoví, en declaraciones en el Congreso, ha asegurado que a Compromís le pareció una "excelente idea" la propuesta del PSOE valenciano de hacer una lista conjunta al Senado.

"Con independencia de ocurrencias y suspenses", ha dicho Baldoví, el PSOE debe tener claro que su rechazo, además de ser "precipitado", puede favorecer que el PP tenga otra vez mayoría absoluta en la Cámara Alta y que pueda "impedir que las leyes fluyan con rapidez".

No obstante, si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez desautoriza al presidente valenciano, Ximo Puig, y no permite la conformación de listas conjuntas con Podemos y Compromìs, Baldoví asegura que eso no tendrá "ningún tipo de repercusión" en el gobierno valenciano.

"El Gobierno valenciano está para defender los intereses de los ciudadanos y, en definitiva, para gobernar bien con independencia de escaramuzas electorales", ha añadido, si bien ha insistido en que el hacer listas conjuntas era una "imagen de refuerzo" para ese ejecutivo autonómico y que será el PSOE de Valencia el que tendrá que decidir.