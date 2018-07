El Comité Federal del PSOE pone en marcha hoy las primarias y las listas

El Comité Federal del PSOE se reúne este sábado para poner en marcha la convocatoria de primarias para designar al candidato a presidente del Gobierno y el proceso de aprobación de las listas electorales. La reunión extraordinaria convocada en la sede de Ferraz (9.30 horas) llega tras las renuncias de Carme Chacón y de Irene Lozano a repetir como diputadas, lo que ha reabierto el debate sobre las listas.

Ferraz va a proponer al Comité Federal que las candidaturas al Congreso y al Senado sean las mismas que en los comicios del 20 de diciembre, aunque en Madrid han quedado vacantes los puestos de Meritxell Batet, que aspira a sustituir a Chacón en Barcelona, y de Lozano.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha decidido aún qué mujeres cubrirán estas bajas. Lo que sí tiene claro es que no mejorará la posición de Eduardo Madina, al que vuelve a ofrecer ir de número 7 por Madrid, pese a que en esta posición no logró escaño el 20D. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha defendido que Madina tiene que estar en el Parlamento porque es un "lujo" para el partido y no se puede prescindir de él.

El Comité Federal va a aprobar además el calendario de primarias, cuya votación está programada el 14 de mayo. Sin embargo, no se prevé que sea precisa la consulta puesto que Sánchez no tendrá rival, por lo que sería proclamado el 8 de mayo, una vez que recoja los avales suficientes.