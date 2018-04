La Comisión Europea no comenta la situación judicial de Puigdemont

La Comisión Europea (CE) rechazó comentar la decisión de la Justicia alemana de no permitir que se extradite al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para ser juzgado por el presunto delito de rebelión.

"No comentamos decisiones de jueces o decisiones judiciales en nuestros Estados miembros" y "no me corresponde a mí imaginar consecuencias políticas o de otro tipo sobre las decisiones judiciales", declaró en la rueda de prensa diaria de la institución el portavoz comunitario Alexander Winterstein.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en Alemania, descartó este jueves el delito de rebelión en el proceso de extradición a España de Puigdemont y decidió dejarlo en libertad bajo fianza de 75.000 euros, mientras estudia su entrega por malversación.

"No hay nada que añadir a lo que la CE ha dicho siempre. Sabe cuál es nuestra posición y seguirá siéndolo (..). La CE ve esto como un asunto interno de España, que se refiere al orden constitucional del reino de España, que respetamos plenamente", agregó el portavoz, quien subrayó que no le corresponde a él "ofrecer interpretaciones" sobre la decisión judicial.

La Comisión Europea ha mantenido un punto de vista invariable durante el reciente período de tensión independentista en Cataluña, que pasa por considerar la situación de esa región como un asunto interno de España y pedir una solución dentro del orden constitucional español, con diálogo y sin violencia.

Bruselas también ha insistido reiteradamente en que, en caso de producirse un referéndum dentro del marco de la legalidad española y que diera lugar a la independencia de esa comunidad autónoma, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. "Respetamos el orden constitucional del reino de España", concluyó el portavoz comunitario.