Colau asistirá a la manifestación para reclamar la libertad de los miembros del Govern cesados y de los líderes soberanistas encarcelados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que el estado de las autonomías "no tiene razón de ser", por lo que ha pedido revisarlo de forma democrática, y ha dicho que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre deben servir para cambiar la relación entre Catalunya y el resto de España.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que los comicios deben aprovecharse para recuperar el autogobierno, aunque también ha reclamado "revisar las estrategias" para que el gobierno que salga de las elecciones pueda plantear políticas concretas para hacer frente a los problemas que preocupan a la ciudadanía.

En este sentido, Colau ha dicho que "no tiene ganas" de hacer mítines durante esta campaña electoral y ha asegurado que prefiere pisar las calles y trabajar desde el Ayuntamiento para hacer las políticas que necesita Barcelona, y ha dicho que la candidatura electoral de CatComú encabezada por Xavier Domènech, seguido casi con toda probabilidad por la portavoz de los 'comuns', Elisenda Alamny, es un buen tándem.

Preguntada por las palabras del líder de EUiA, Joan Josep Nuet, que relató que al inicio de la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo (TS) el magistrado dijo: "Tranquilos, esto no es la AN", Colau ha observado que la AN es un tribunal heredero del franquismo, según ella.

"Es un tribunal de excepción que habitualmente hace lecturas cirminalizadoras de la disidencia política", y ha insistido en que la judicialización de la política no ayudará a resolver el conflicto entre Catalunya y el resto de España.

Asimismo, Colau ha dicho que asistirá a la manifestación de la ANC y Òmnium Cultural de este sábado para reclamar la libertad de los miembros del Govern cesados y de los líderes soberanistas encarcelados: "Iré a la manifestación por principios democráticos, más allá de las discrepancias políticas". PACTO CON EL PSC

En relación a la consulta a las bases de BComú sobre la continuidad del pacto en el Gobierno municipal con el PSC, Colau ha explicado que los miembros del Ejecutivo municipal no se han posicionado par no influenciar en el voto, y ha valorado positivamente las políticas impulsadas junto a los socialistas en el consistorio.

"Hay valoración positiva del pacto con el PSC y de las políticas del gobierno de coalición, pero ha pasado un hecho excepcional. Esta excepcionalidad se debe abordar", ha señalado, en relación al apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, y ha destacado la importancia de la consulta, ya que permite un debate sereno y maduro, según ella.

Preguntada sobre los rumores sobre la candidatura de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha admitido que la situación política es una dificultad para Barcelona: "La principal dificultad es la situación de confrontación y bloqueo", aunque ha convenido en que la capital catalana ha presentado la mejor candidatura.