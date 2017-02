Ciudadanos registra el recurso a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat en el Consell de Garanties

En declaraciones a los periodistas tras el registro, Carrizosa ha asegurado que el Govern está usando "el dinero de todos los catalanes para pagar estructuras de Estado y para una nueva consulta como la del 9N que no lleva a ningún sitio".

En el documento registrado C's solicita que el órgano consultivo se pronuncie sobre las "partidas ocultas" que considera que tienen la ley de acompañamiento y la ley de Presupuestos, sobre la que C's presentará otra petición al Consell el viernes.

El recurso del grupo naranja concreta que se estudie si se acogen a la Constitución y al Estatut partidas como las de los fondos interdepartamentales, "que contienen un fondo de contingencia de más de 130 millones de euros adicionales" a los que ya tenía en las últimas cuentas, y la partida de 5,8 millones de euros para un eventual referéndum.

También piden al Consell de Garanties Estatutàries que estudien una partida prevista para informática de la Generalitat "que suma 400 millones de euros, lo que es una verdadera burbuja informática, que podría incluir la gestión de bases de datos que explicaría por qué se destina lo mismo a ese fondo que a todo el departamento de Cultura, y que está huérfana de control".

Para Carrizosa el Consejo tiene que pronunciarse sobre las partidas ocultas, ya que consideran que el Govern no va a dar cuenta de ellas, y que "están destinadas a pagar el nuevo 9N" y, además, piden que se pronuncie sobre si es lícito o no que no se revele a la oposición las partidas destinadas para pagar ese objetivo y las estructuras de Estado.

"Los presupuestos no pueden salir adelante si no son los suficientemente claros como para que la oposición los controle", ha zanjado.

Los Presupuestos incluyen dos vías para celebrar el referéndum: los 5,8 millones previstos en la partida de procesos electorales y, luego, la disposición adicional número 31, que establece que el Govern se compromete a "habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios" para afrontar el proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya.

Además, los Presupuestos contemplan 330 millones para el fondo de contingencia, un fondo que el Govern contempla en cada ejercicio para posibles imprevistos, por lo que no le obliga a aclarar para qué tiene que dedicar esta partida.

El día de la presentación de las cuentas, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, no quiso aclarar si el Govern contempla utilizar este fondo para organizar el referéndum y sortear cualquier eventual impugnación: "Suponiendo que hubiera una partida oculta, *Alguien cree que lo diría?", ironizó.